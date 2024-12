Świąteczna ciężarówka w trasie po Polsce

Święta są wyjątkowym czasem, który przypomina o sile więzi międzyludzkich, bliskości oraz o wartości, jaką niesie ze sobą obecność drugiego człowieka. To moment, w którym możemy zatrzymać się, spojrzeć wokół i dostrzec tych, którzy potrzebują naszej uwagi i ciepła.

Urzeczywistniając tą pełną magii i dobra podróż, po raz kolejny, do polskich miast zawitała świąteczna ciężarówka Coca-Cola. Tegoroczna trasa po Polsce wiedzie szlakiem pięciu miast – była już we Wrocławiu, Lubinie oraz Łowiczu, a przed nami przystanki w Toruniu ( 19 grudnia ) oraz Ostrołęce ( 20 grudnia ) – mieście wybranym przez samych konsumentów w ramach głosowania, w aplikacji Coca-Cola.

Ciężarówka Coca-Cola jest symbolem świątecznego sezonu na całym świecie. Przyciąga uwagę, tworząc niezapomniane wspomnienia i inspirując do dzielenia się radością oraz… życzliwością. Podczas tegorocznej trasy odwiedzający mają szansę stać się częścią tej świątecznej magii – wystarczy podejść do "życzliwościomatu", wybrać jedno z symbolicznych dań (pierogi, barszcz czerwony lub kluski z makiem), a Coca-Cola przekaże wybrany posiłek lub jego ekwiwalent podopiecznym Banków Żywności. W podziękowaniu uczestnik otrzyma napój Coca-Cola Zero Cukru.