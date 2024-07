"Niebo zamarło, karetki wszędzie". Świadkowie o wypadku Bielika

- Tam były też samoloty F16, ludzie nie wiedzieli, o co chodzi, czemu lecą tuż nad naszymi głowami. To było przerażające. Na szczęście obok mnie stała starsza pani, która kiedyś pracowała w wojsku i powiedziała, że są to właśnie ćwiczenia. To mnie trochę uspokoiło. Ale jak próbowałem dzwonić do córki, to nic nie było słychać. To był straszny huk - dodaje pan Marek.