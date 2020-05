Świadczenie postojowe. Kto może je otrzymać? W jakich kwotach jest wypłacane?

Kto może otrzymać świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe jest skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą, które w następstwie COVID-19 miały przestój w pracy. Mogą to być zarówno osoby, które korzystają z Ulgi na start, jak i osoby, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +).