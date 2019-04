Suwałki. Kobieta ugodziła nożem partnera, 24-latek nie żyje

Tragiczny finał sprzeczki w Suwałkach. 28-latka zaatakowała swojego partnera nożem. Cios w serce okazał się śmiertelny, 24-latek zmarł. Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa.

Do tragedii doszło w sobotę popołudniu w mieszkaniu położonym w centrum miasta. W trakcie sprzeczki kobieta ugodziła swojego partnera nożem. Zadała cios w okolice serca. W wyniku zdarzenia 24-letni mężczyzna zmarł.

W poniedziałek kobieta usłyszała zarzut zabójstwa, do którego podejrzana się przyznała. Z kolei we wtorek sąd zdecyduje o tym, czy 28-latka powinna trafić na trzy miesiące do aresztu.