Styczeń nas rozczaruje? Najnowsza prognoza pogody

Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, w centrum ok. 5 do 10 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresami porywisty. - Porywy w Zatoce Gdańskiej mogą osiągać do 55 km/h, w obszarach podgórskich Podkarpacia do 60 km/h, w Tatrach do 80 km/h i w Bieszczadach do 90 km/h - zwraca uwagę Jakub Gawron.