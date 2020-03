Studia wojskowe w Dęblinie. Rekrutacja trwa do 31 marca br.

Zawsze marzyłem o lataniu, od dziecka chciałem zostać pilotem wojskowym, to mój wymarzony zawód - to odpowiedzi z ankiety przeprowadzonej podczas rekrutacji do Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW). Dlaczego? Bo to nie jest zwykła szkoła. To szkoła marzeń.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(materiały partnera)