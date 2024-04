Studentka pozbawiona skóry. Wraca sprawa "Hannibala Lectera"

W Polsce dopiero rozwijały się badania DNA. W Krakowie były to jedne z pierwszych zleconych tego typu badań. Dzięki nim udało się ustalić, że fragmenty ciała należały do studentki religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 23-latka zaginęła 12 listopada 1998 roku, kiedy to miała dotrzeć do przychodni. Młoda kobieta na co dzień mieszkała z mamą, miała bardzo wąskie grono znajomych i zmagała się z depresją po śmierci ojca.