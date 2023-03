22-latka nie żyje. "Przez tydzień chodziła z gorączką"

Studentkę przewieziono najpierw do szpitala w Skierniewicach, a następnie do Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tam podłączono ją do respiratora, a potem do ECMO, czyli urządzenia do pozaustrojowego tlenowania krwi. Niestety, jej życia nie udało się uratować.