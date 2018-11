Studenci z Olsztyna namierzyli pedofila w internecie

Dwóch studentów z Olsztyna weszło na jeden z popularnych czatów, podając się na 12-letnią Karolinkę. Jeden z internautów zaczął jej składać seksualne propozycje.

– Był bardzo nachalny, nalegał, pisał o tym, co chce zrobić z tą 12-latką. Były to teksty jednoznacznie erotyczne. Zgłosiliśmy wszystko na policję – powiedział jeden ze studentów. Olsztyńska policja uważa, że namierzenie pedofila to tylko kwestia czasu. Za nawiązywanie w celach pedofilskich kontaktów z osobą nieletnią za pomocą komputera grożą dwa lata więzienia.