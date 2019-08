Strzelec – Horoskop zodiakalny na 13 sierpnia. Zapoznaj się z horoskopem dziennym dla strzelca i sprawdź, czy w miłości, biznesie i życiu codziennym dopisze ci szczęście

Strzelec – Horoskop zodiakalny na wtorek, 13 sierpnia. Sprawdź, co czeka strzelca w najbliższej przyszłości i czy gwiazdy obdarzyły cię pomyślnością w miłości, biznesie oraz życiu codziennym.

Horoskop zodiakalny na 13 sierpnia dla strzelca

Miłość: Horoskop przeczuwa, że osoba, na której ci zależy, zawiodła twoje zaufanie. Mimo wszystko postaraj się być empatyczny i nie odrzucaj osoby, która będzie chciała podać ci dłoń na zgodę. Pielęgnowanie złości nie przyniesie niczego dobrego, a koniec konfliktu ukoi zszargane nerwy. Miej również świadomość, że wysłuchanie drugiej strony wyjaśni ci pewną sytuację, którą znałeś dotychczas z innej perspektywy. Nie pozwól, by twój upór wstrzymał rozwój spraw sercowych.

Praca: Zastój w sprawach zawodowych odziera cię z kreatywności, a schematyczne wykonywanie tych samych czynności odbiera chęci do działania. Spróbuj się przełamać i porozmawiać z przełożonym na temat lepszych warunków pracy. Nie masz nic do stracenia, a sygnalizując swoje niezadowolenie, dasz mu do myślenia.