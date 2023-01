Strzelanina w USA. Szeryf: rodzina wybranym celem

- Uważamy, że nie był to przypadkowy akt przemocy. Sądzimy, że rodzina była specjalnie wybranym celem – podkreślił szeryf. Goshen to półwiejska społeczność z około 3 tys. mieszkańców. Jest zlokalizowana ok. 55 km na południowy wschód od Fresno, w rolniczej Dolinie San Joaquin.