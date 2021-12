Strzały w Jaworznie. Uciekała policji, potrąciła funkcjonariusza

Jaworzno. Policyjna obława za 30-latką

Jak się okazało, kobieta była już wcześniej poszukiwana przez służby i miała trafić do więzienia, ponieważ ma do odbycia karę 20 dni pozbawienia wolności. W czasie kontroli peugeota, którym podróżowała kobieta, funkcjonariusze mieli zdać sobie sprawę, z kim mają do czynienia.