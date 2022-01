Strzały na granicy z Kirgistanem. Tadżykowie ściągają ciężki sprzęt wojskowy

Według Kirgizów do wymiany ognia doszło w miejscowościach Eki-Tasz, Kum-Bazar, Chyr-Dobo. Tadżyccy żołnierze z moździerzy ostrzelali pozycje żołnierzy Wojsk Wewnętrznych Republiki Kirgistanu. Doszło także do incydentu, w którego czasie w miejscowości Koczoboju doszło do ataku na cywilny obiekt. Po kanonadzie spłonął dom obywatela Kirgistanu, ostrzelany przez tadżyckich żołnierzy.