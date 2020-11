Kirgistan. Finanse państwa w opłakanym stanie. Nietypowa prośba władz

Kirgistan. Nietypowa prośba rządu

Kirgistan zmaga się z ogromną dziurą budżetową. W celu uratowania finansów państwa kirgiski rząd wyszedł z nietypową inicjatywą. Władze kraju otworzyły dwa rachunki bankowe, na które obywatele mogą wpłacać dobrowolne datki. W ten sposób ludność Kirgistanu ma szansę na to, by podreperować budżet państwa. Jak relacjonuje PAP, pieniądze mają być przeznaczone na spłatę długu publicznego i wydatki rządu.

Ministerstwo finansów zwróciło się do mieszkańców Kirgistanu z apelem, by wpłat dokonywali "wszyscy, którzy nie są obojętni i szczerze chcą przyczynić się do rozwiązania wspólnego problemu" - podało Radio Swoboda.