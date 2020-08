Strefa wolna od LGBT. Uchwała gminy Serniki unieważniona

Skargę w sprawie uchwały tworzącej na terenie gminy "strefę wolną od LGBT" wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie unieważnił decyzję gminy Serniki w powiecie lubartowskim. To pierwsza tego typu decyzja na Lubelszczyźnie.

Podobne rozstrzygnięcia zapadały już przed sądami administracyjnymi w Radomiu i Gliwicach. W połowie lipca unieważniły one - odpowiednio - uchwały gminy Klwów oraz gminy Istebna. Sądy uzasadnił, że rady gminy naruszyły prawa do swobodnego decydowania o swojej tożsamości i dopuściły się wyłączenia ze wspólnoty części mieszkańców.

"W naszych społecznościach lokalnych żyją ludzie o różnej orientacji seksualnej, światopoglądzie, o różnym kolorze skóry i każda społeczność powinna dbać o to, by czuli się jak we własnym domu" - argumentował sąd w Radomiu.