Strażacy zmienią kolor mundurów? MSWiA pracuje nad tym

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad nowym rozporządzeniem. Tym razem resort Joachima Brudzińskiego chce poprawić widoczność strażaków. Być może niedługo będą pracować w nowych uniformach.

Żółty - to nowy kolor mundurów, które resort spraw wewnętrznych chce zaproponować strażakom. Jaskrawy strój ma poprawić ich widoczność szczególnie podczas nocnych akcji.

"To także czerpanie z doświadczeń innych państw" - powołuje się na źródła w resorcie RMF FM. Strażacy mają również posługiwać się mundurami czarnymi i ciemno-granatowymi.

Wymiana będzie stopniowa i potrwa do 2027 r. Koszt zakupu ok. 25 tys. uniformów wyniesie ok. 100 mln zł.