Strażacy ochotnicy podpalali, by zarobić? Ruszył proces

Podlaskie. Młodszy z mężczyzn przyznał się do winy

Młodszy z oskarżonych przyznał się do dwóch podpaleń. Twierdził, że był zastraszany przez starszego mężczyznę, który namawiał do podobnych czynów również innych strażaków ochotników. - My cały czas odmawialiśmy, ale on nam groził pobiciem (...). Co 2-3 dni wydzwaniał do mnie, mówiłem że nie będę nic podpalać, bo szkody będą - powiedział.