Straż Graniczna zapowiada protest. 9 listopada pojawią się w Warszawie

Strajk na lotnisku?

"Strajk będzie polegał na zamknięciu 5 kabin kontrolerskich na każdym z 3 poziomów, zostanie pomniejszona kadra pod pretekstem przeniesienia na odcinek do wsparcia oddziału Podlaskiego. Termin nie jest przypadkowy, ze względów na nagromadzenie się lotów, spodziewane są bardzo duże utrudnienia, kolejki oraz odwołane loty krajowe. Funkcjonariusze będą drobiazgowo i szczególnie kontrolowali przekraczanie granicy, łącznie z weryfikacja dokumentów, które do tej pory były wymagane, ale ze względów na ciągłość przejść granicznych. Na strefie ogólnej dodatkowe patrole z psami będą weryfikować pasażerów przed strefą checkin" - czytamy w mailu przesłanym do redakcji Wirtualnej Polski.