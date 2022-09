Nikt nie odbierze pod numerem alarmowym 112? Grożą strajkiem w całej Polsce

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce, by w sytuacjach o dużym obciążeniu numeru alarmowego, dyżur operatora 112 wydłużyć nawet do 16 godzin. Zakłada też wprowadzenie tzw. dyżuru domowego, który miałby obligować operatora do stawienia się w miejscu pracy w ciągu czterech godzin od wezwania.