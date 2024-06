Stratował ją słoń. Tragiczna śmierć turystki

Większość ataków tych zwierząt jest tylko ostrzeżeniem, słoń zwykle wykonuje pozorowany atak, by sprawdzić, czy napotkana osoba jest dla niego zagrożeniem. Jeśli jednak jego uszy są odchylone do tyłu, a trąba jest podniesiona i zwinięta do wewnątrz, lepiej jak najszybciej zniknąć z jego pola widzenia.