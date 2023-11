Strategiczne centrum dystrybucyjne Poczty Polskiej z pozwoleniem na użytkowanie. Harden Construction - generalny wykonawca projektu dla Poczty Polskiej, zdradza tajemnice inwestycji z nowoczesną sortownią

Wystarczy tylko podłączyć laptop i rozpocząć pracę

Obok dwóch hal znajduje się dodatkowo 8 niezależnych obiektów o różnym przeznaczeniu. Są to osobne biura do zarządzania konkretnymi obszarami, sterownie, pomieszczenia do wypoczynku dla pracowników, którzy będą pracować w trybie trzyzmianowym, stacja serwisowania pojazdów dostawczych ze stanowiskami do ich naprawy, specjalna wiata i magazyn dla szybkich przesyłek kurierskich, nowoczesna portiernia oraz biuro ochrony. Generalny wykonawca dostarczył pełne wyposażenie wszystkich pomieszczeń, łącznie z meblami i sprzętem AGD do części socjalnych i biurowych.