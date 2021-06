Emocjonalna debata w Parlamencie Europejskim nad praworządnością. "Polski rząd łamie prawa osób LGBT+"

Austriak podkreślał, że jest zmotywowany do wprowadzenia mechanizmu warunkowości, ale musi być pewnym w stu procentach, co do jego efektywnego działania od pierwszego dnia. - Jest jeden rodzaj praworządności, a nie wiele rodzajów, jak było sugerowane przez niektórych europosłów. Instrument warunkowości musi mieć zastosowanie tam, gdzie dochodzi do nieprawidłowości - zaznaczał urzędnik.