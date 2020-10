Strajk w całej Polsce. Politycy PiS dostają pogróżki, policja zwiększa ochronę

Pytamy nie bez powodu: premier w czwartek na konferencji prasowej odniósł się do antyrządowych protestów ws. orzeczenia TK dotyczącego aborcji. Jak mówił: "Mam apel do wszystkich protestujących - niech ten gniew, niech ta niechęć skupi się na mnie, na politykach, niech dotyka mnie, ale niech nie dotyka tych, których za dwa tygodnie może dotknąć, bo państwo protestujący zetkniecie się z jakimiś osobami starszymi, w autobusie, w domu, na spotkaniu i to może owocować dramatycznymi skutkami".

W programie "Tłit" Dworczyk podkreślił, że "policja ma określoną strukturę zarządzania". - Na poszczególnych jej poziomach są osoby, które wydają polecenia funkcjonariuszom. Jest oczywiste, że jeśli istnieje zagrożenie dla jakiegoś obywatela, polityka, i wiemy o tym zagrożeniu, to służby są zobowiązane do ochrony takiej osoby - tłumaczy szef Kancelarii Premiera.

Jak poinformował Onet, to Komendant Główny Policji - jak ustaliliśmy, w porozumieniu z MSWiA - wydał polecenie, aby policjanci w całej Polsce zabezpieczali kościoły oraz domy i biura prominentnych polityków PiS - zwłaszcza tych, którzy podpisali się pod wnioskiem złożonym do TK ws. zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Wirtualna Polska potwierdziła te informacje w rządzie.

Strajk kobiet w całej Polsce. Niepokój w PiS

- Rolą policji jest przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo obywateli, a nie ochrona biur parlamentarzystów partii rządzącej. Jarosław Kaczyński sam brutalnie wszedł butami w życie polskich kobiet. To on stoi za wyrokiem tzw. Trybunału Konstytucyjnego. Jestem ostatnią osobą, która mogłaby kogokolwiek pouczać, gdzie i jak ma demonstrować. Jedyne, o co mogę zawsze apelować, to o pokojowe protesty bez agresji - powiedział Wirtualnej Polsce Borys Budka.