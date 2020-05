Strajk przedsiębiorców. Wymowny wpis stołecznej policji

Kandydat na prezydenta i inicjator tzw. strajku przedsiębiorców Paweł Tanajno zapowiedział na sobotę kolejny protest. Ma się on rozpocząć o godz. 14 w okolicy pl. Defilad w Warszawie.

W rozmowie z portalem money.pl zapowiadał, że protest zgłosi do Ratusza. - Zgłaszam do urzędu miasta przemarsz 10-tysięczny. Z Placu Defilad, przez ulicę Marszałkowską i Aleje Jerozolimskie do ul. Nowogrodzkiej, siedziby PiS - poinformował nas Paweł Tanajno.