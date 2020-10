Strajk przed kościołami i kontrakcja Jarosława Kaczyńskiego. Znamy motywy prezesa PiS

Decyzja o akcji młodzieżówki PiS miała zapaść we wtorek. - Prezes nie uprzedzał o niej partii, po prostu wezwał liderów Forum Młodych PiS, za pośrednictwem Michała, by przygotowali się do ruszenia przed kościoły - mówi nam polityk PiS. - Moskal zarządził akcję i poszło - dodaje nasz rozmówca.

Aborcja w Polsce i strajk przed kościołami. Kaczyński wzywa do obrony

Kaczyński do akcji w obronie kościołów wezwał w środę wieczorem. "Kościołów musimy bronić za wszelką cenę. Wzywam wszystkich członków PiS i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dziś jest atakowane, atakowane nieprzypadkowo" - apelował Kaczyński. Jak mówił o demonstrujących: "Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę, doprowadzić do triumfu sił, w których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego".