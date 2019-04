Strajk nauczycieli doskwiera rządowi. "Opóźnia rekonstrukcję"

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego może nie dojść do rekonstrukcji rządu. Oznacza to, że ministrowie prowadziliby kampanie. Odpowiedzialni za opóźnienia mają być strajkujący nauczyciele. Przez nich też, według "Rzeczpospolitej", hamowane są działania związane z nową "piątką".



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Strajk nauczycieli psuje szyki rządzącym (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER)

Teresa Czerwińska odejdzie z rządu. Politycy PiS próbują ją zatrzymać, ale bezskutecznie. Szefowa resortu finansów czeka jedynie na koniec przygotowań tzw. APK (Aktualizacji Planu Konwergencji). Co z pozostałymi ministrami? Na odpowiedź jeszcze poczekamy - wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej".

Plan Czerwińskiej zakłada doprowadzenie do nadwyżki budżetowej przy jednoczesnej realizacji postulatów z "piątki". - To polityczne dziedzictwo minister. Nie zgadza się na finansowanie nowych programów kosztem deficytu - powiedziała w rozmowie z dziennikiem osoba z PiS.

Poszczególne elementy planu mają rodzić napięcia w rządzie, ale ich modyfikacji ma dokonać już następca Czerwińskiej.

Zobacz także: Strajk nauczycieli. Michał Kamiński staje w obronie Agaty Kornhauser-Dudy

Strajk nauczycieli kłopotem

"Rzeczpospolita" podaje, że do rekonstrukcji może dojść dopiero w drugiej połowie maja. Jeśli zmiany nastąpią po wyborach do Parlamentu Europejskiego, ministrowie będą prowadzić kampanie, co budzi kontrowersje.

Powodem odwlekania w czasie rekonstrukcji rządu, a także opóźniania działań dotyczących "piątki Kaczyńskiego" ma być strajk nauczycieli. Trwa od 8 kwietnia i wciąż nie ma porozumienia. Obrady okrągłego stołu ws. oświaty zaplanowano na 26 kwietnia.

Źródło: "Rzeczpospolita"