Strajk nauczycieli 2019. Protest przed siedzibą MEN

Około 100 osób protestowało w sobotę przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Pikietujący domagali się natychmiastowej dymisji minister Anny Zalewskiej.

Wśród protestujących byli nauczyciele, rodzice i uczniowie. Złożyli podpisy pod apelem do minister edukacji Anny Zalewskiej, aby podała się natychmiast do dymisji - podaje rmf24.pl za PAP.

- Mamy dla pani minister jajka. To symbol tego, jak robi nauczycieli w jajo - powiedziała Monika Szatkowska, organizatorka protestu i nauczycielka ze Szkoły Podstawowej 293 na stołecznych Bielanach. Zapowiedziała, że przekaże apel do ministerstwa oraz dołoży do niego kilkanaście pisanek wielkanocnych.