Strajk nauczycieli 2019. Policja: uczniowie są bezpieczni, nie ma zgłoszeń związanych ze strajkiem nauczycieli

Policja i straż miejska zapewnia: nie ma zgłoszeń dotyczących dzieci i młodzieży, które same spędzałyby czas poza szkołą. Opieka zorganizowana przez placówki oświatowe i miejskie okazała się wystarczająca w pierwszym dniu strajku nauczycieli.

Straż miejska w Warszawie również powiedziała nam, że w mieście jest spokojnie. W stolicy do strajku przystąpiło prawie 90 proc. szkół i prawie połowa wszystkich przedszkoli. Część placówek zapewniła opiekę wychowankom pomimo strajku nauczycieli. Niektórzy rodzice skorzystali z form opieki zorganizowanej przez swoich pracodawców – przyzakładowych przedszkoli lub świetlic.

Strajk nauczycieli. Śląsk i Zagłębie wspierają rodziców

Do policji ze Śląska nie trafiło żadne zgłoszenie powiązane ze strajkiem nauczycieli. – W regionie jest bezpiecznie, sytuacja nie odbiega od codzienności – mówią nam funkcjonariusze.

Niektóre miasta w województwie już w ubiegłym tygodniu ogłosiły, że instytucje miejskie zorganizują zajęcia dla dzieci i młodzieży na czas strajku. Tak jest na przykład w Sosnowcu. Gotowe do przyjęcia uczniów są między innymi: Teatr Zagłębia, Muzeum w Sosnowcu, Sosnowieckie Centrum Sztuki-Zamek Sielecki, Miejski Klub "Maczki", Miejski Klub im. Kiepury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pracownicy placówek powiedzieli, że dzisiaj nie skierowano do nich żadnych grup.

Zgłoszenia o braku opieki odbiera Wydział Edukacji sosnowieckiego urzędu miasta. – Dzisiaj nie było potrzeby, by w ten sposób organizować młodzieży opiekę w naszym mieście – mówią pracownicy magistratu.

Gotowość do wsparcia rodziców deklarował w ubiegłym tygodniu prezydent miasta. - Rodzice, którzy nie mogą zapewnić swoim pociechom opieki podczas strajku mogą przyprowadzić dzieci do pracy – powiedział Arkadiusz Chęciński. W Sosnowcu do strajku nauczycieli nie przystąpiła tylko jedna szkoła.