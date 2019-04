Strajk nauczycieli 2019. Na Pomorzu Zachodnim będzie protest okupacyjny?

Strajk nauczycieli 2019 może przerodzić się od środy w strajk okupacyjny. Chcę tego cztery oddziały zachodniopomorskiego ZNP. Mają w ten sposób nie dopuścić do egzaminów gimnazjalnych. Nad propozycją z Pomorza Zachodniego ma się pochylić centrala ZNP.

- Od wczoraj cały czas jest niepokój, co dalej będzie. Padły propozycje z czterech oddziałów, żeby związek rozpatrzył wariant strajku okupacyjnego w środę - powiedział Adam Zygmunt, szef zachodniopomorskiego ZNP, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

Onetowi tłumaczy, że nauczyciele chcą w ten sposób walczyć z łamistrajkami, których chcą wprowadzić do szkół. - Warto jednak pamiętać, że taką decyzję mogą też podjąć indywidualnie ogniska - dodaje. Nauczyciele są też źli na decyzję związkowej Solidarności, która podpisała porozumienie z rządem. Jej członkowie nie mogą strajkować, ale wielu z nich składa legitymacje, by przyłączyć się do protestu.