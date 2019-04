Strajk nauczycieli 2019. Matur nie będzie? Spotkanie w Warszawie

ZNP spotka się we wtorek z przedstawicielami warszawskich liceów, w których zagrożone są tegoroczne matury - donosi RMF FM. Jak zapowiadał szef Związku Sławomir Broniarz, tego dnia zapadną kluczowe decyzje związane ze strajkiem nauczycieli.

Zarząd ZNP zastanawia się, co dalej ze strajkiem. W grę wchodzi przerwanie go na czas matur, strajk rotacyjny, lub ponowne rozmowy z rządem. - Powinniśmy wrócić do negocjacji - ale to, co działo się ostatnio, trudno nazwać negocjacjami - podkreślają strajkujący nauczyciele w rozmowie z reporterem RMF FM.