Strajk nauczycieli 2019. Ksiądz obrażał nauczycieli, bo… sam nie dostał podwyżki. Wyszli z mszy

W czasie niedzielnej mszy w parafii w Jeżewie (woj. kujawsko-pomorskie) ks. Grzegorz Nenca zaatakował strajkujących nauczycieli. – Mówił, że działamy na szkodę dzieci. Wyszliśmy z kościoła – mówi Wirtualnej Polsce Barbara Olszewska, nauczycielka. A ksiądz tłumaczy, że sam nie dostał podwyżki, a nie strajkuje.

Barbara Olszewska – jak w każdą niedzielę - uczestniczyła we mszy świętej. Nagle, w czasie kazania, usłyszała słowa, po których wyszła z kościoła. Podobnie jak jej znajomi. - Kościół katolicki obchodził Niedzielę Palmową na pamiątkę tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Niestety, w naszym kościele nie dane mi było należycie przeżyć tego święta. Ksiądz zamiast kazania urządził sobie wiec polityczny mówi Wirtualnej Polsce nauczycielka.

Ksiądz Grzegorz Nenca nie widzi nic złego w tym, że nauczyciele poczuli się urażeni jego słowami. – Gdybym czuł się urażony, po tym co ktoś do mnie mówi, to całe życie chodziłbym urażony – mówi Wirtualnej Polsce ks. Nenca. Gdy pytamy go, dlaczego zaatakował nauczycieli, odpowiada: - Oni chcą tysiąc złotych podwyżki. Jednorazowo. Pani kiedyś taką dostała? Bo ja nigdy – ucina ksiądz. Na argument nauczycieli, że pobiera bardzo wysokie opłaty za sakramenty, m.in. za ślub, odpowiada: – Możliwe. Z Bogiem – i się rozłącza.