Ksiądz do nauczycieli na mszy: "Swołocz". Wyszli z kościoła

W czasie mszy w kościele św. Jadwigi w Złotoryi ojciec Kryspin Zenon Bernat zaatakował nauczycieli, którzy uczestniczyli w nabożeństwie. Nazwał ich "swołoczą" i wygonił z kościoła. Teraz parafia przeprasza za zachowanie duchownego.

Jak relacjonuje portal 24legnica.pl, ojciec Kryspin sugerował, że nauczycielom w głowach się poprzewracało od dostatku. Duchowny oburzał się, że chcą podwyżek. - Jedną nauczycielkę zapytałem, dlaczego nie była na mszy. Odpowiedziała. że nie ma się w co ubrać do kościoła. Pytam ją, ile ma par butów. Ona: pięćdziesiąt. A sukienek? Ona: Po 15 w każdym kolorze. To co mają powiedzieć matki, które mają troje, czworo, pięcioro dzieci? – grzmiał duchowny w czasie mszy.