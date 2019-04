Strajk nauczycieli 2019. Co rodzice mogą zrobić z dziećmi?

Wszystko wskazuje na to, że strajk nauczycieli rozpocznie się 8 kwietnia. To problem nie tylko dla uczniów, ale także dla rodziców, którzy muszą zorganizować opiekę dla dzieci. "Bierzemy je do pracy, będą nam kserować" - to tylko jeden z wielu komentarzy, które otrzymaliśmy na dziejesie.wp.pl!

Strajk nauczycieli 2019. Wasze komentarze (East News, Fot: PIOTR MOLECKI)

"Przymusowe wczasy u dziadków"

Postanowiliśmy sprawdzić, jakie pomysły mają rodzice na zaopiekowanie się dziećmi podczas strajku nauczycieli. Wśród przesłanych przez was propozycji można zauważyć też współpracę między rodzicami. "Codziennie inny rodzic bierze grupkę do siebie" - napisała pani Marta.

- Przynajmniej okna umyję. I tak miałam brać wolne na tę okoliczność. Powodzenia nauczyciele! - napisała pani Anna. Równie humorstycznie do sprawy podeszła pani Dagmara: "Bierzemy je do pracy. Będą nam kserować, bo na to w biurze nigdy nie ma czasu" - podkreśliła internautka.

Pomocy szukacie też w rodzinie. "Moimi dziećmi zajmie się starsze rodzeństwo" - tłumaczy pani Elżbieta. Z kolei u pani Dominiki dzieci trafią pod skrzydła dziadków. "Przymusowe wczasy u dziadków na wsi" - zaznaczyła kobieta w komentarzu.

Część z was pozostawi dzieci same w domu. "Moje na szczęście ma już 10 lat i samo się sobą zajmie" - podkreśliła pani Anna.

Jak rodzic może się przygotować?

Pomimo tego, że obowiązek opieki nad dzieckiem w przypadku strajku spada na rodziców, prawo przewiduje też odpowiednie zabezpieczenia dla pracowników. Możemy tu wymienić urlop na żądanie, zwolnienie z pracy na opiekę czy też odbiór nadgodzin. Wszystkie informacje znajdziecie tutaj: Strajk nauczycieli. Jak mogą przygotować się rodzice?