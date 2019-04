Strajk nauczycieli 2019. Atakują TVP, dziękują TVN

W szóstym dniu strajku w sieci popularność zyskuje piosenka jaką nagrały nauczycielki jednej ze szkół. "TVP - telewizja, co Polaków skłócić chce" – śpiewają w przerobionym utworze Lombardu "Przeżyj to sam".

Na nagraniu 15 nauczycielek stoi w szkolnej klasie. Na tablicy jest informacja, że to piąty dzień strajku i dopisek: "dziękujemy TVN". "TVP, TVP - telewizja, co Polaków chce, skłócić chce, skłócić chce (…) To TVN, to TVN. Czy 24, czy też nie, belfrów w Polsce wspierać chce" – śpiewają.