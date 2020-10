Strajk kobiet. Związek zawodowy policji przeciwny narodowym "bojówkom"

W poniedziałek przewodniczący stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz poinformował, że powołana do życia zostanie Straż Narodowa, która zajmie się ochroną kościołów przed protestującymi Polakami. We wtorek swoje zdanie na temat ochrony kościołów wypowiedział również Jarosław Kaczyński wzywając do "obrony Kościoła za wszelką cenę". Prezes PiS jednocześnie zaapelował do członków partii i jej sympatyków by w tej obronie wzięli udział.