Strajk Kobiet wraca. Manifestacje rok po orzeczeniu TK w sprawie aborcji

"Bronimy naszego prawa do aborcji, naszego elementarnego prawa do decydowania o sobie i swojej przyszłości, naszego prawa do podstawowych usług medycznych, do zdrowia fizycznego i psychicznego, prawa do bezpieczeństwa i wolności. STOP nielegalnej działalności upolitycznionego pseudotrybunału mgr. Przyłębskiej! STOP dyktaturze i pogardzie wobec kobiet!" - czytamy na stronie wydarzenia na Facebooku.