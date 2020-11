Strajk Kobiet to "polityczni kosmici". Tak twierdzi poseł Kamil Bortniczuk

Strajk Kobiet to "polityczni kosmici"?

Poseł nie gryzł się w język, wyrażając swoją opinię na temat protestujących. - W mojej ocenie Strajk kobiet, przepraszam z góry, jeżeli ktoś się czuje urażony, ale mam prawo do swojej oceny, to są polityczni kosmici - stwierdził Bortniczuk. Według niego Strajk kobiet tworzony jest przez osoby, z którymi nikt racjonalny nie chce mieć do czynienia.