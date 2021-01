Strajk Kobiet. Sprawa 14-latka z Krapkowic. Komendant policji odchodzi

Wszystko zaczęło się od tego, że 14-latek z Krapkowic udostępnił post o proteście w ramach Strajku Kobiet. Do jego domu zapukała policja . Nastolatek miał w tym czasie zdalne lekcje.

Chłopiec relacjonował, że policja miała mu powiedzieć, że to, co robi, jest nielegalne, a jego aktywność była "publicznym nawoływaniem do popełnienia czynu zabronionego". Sprawa wywołała spore oburzenie.