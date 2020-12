Strajk Kobiet. "Spacer dla przyszłości" przerwany. Protestujący w policyjnym kotle

Około 200 -300 osób zgromadziło się w środę ok. godz. 17 przed budynkiem Kancelarii Premiera Rady Ministrów, a dokładnie na chodniku po drugiej stronie Alei Ujazdowskich. Przed rządowymi budynkami ustawiono bowiem rząd barierek, których pilnowali policjanci.

Policjanci już przed godziną 17 informowali przez głośniki, że zgromadzenie jest nielegalne i prosili zgromadzonych, by się rozeszli. Nikt nie reagował.

Policja wielokrotnie apelowała do protestujących o opuszczenie jezdni. Bezskutecznie. Uwięzieni w kotle młodzi ludzie tańczyli, śpiewali i - jak informowała reporterka WP Julia Theus - apelowali do policji, by pozwoliła im iść dalej. Skandowali też - nie zawsze cenzuralne hasła - w obronie klimatu.