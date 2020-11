Strajk kobiet. Senat o działaniach policji wobec protestujących. "Polska Babcia": policja oszalała

- Możemy zauważyć pewne zjawiska i wyciągać określone wnioski co do działań policji. To, co moim zdaniem jest widoczne na przestrzeni dwóch miesięcy, co wynika ze skarg, obserwacji, innych działań RPO, to intensyfikacja działań policji. Intensyfikacja, która polega na nieustannym legitymowaniu osób, które albo uczestniczą, albo wręcz udają się na demonstrację. To jest także regularne kierowanie wniosków do sanepidu i to są zatrzymania - mówił Bodnar.