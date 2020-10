Strajk kobiet. Polskie Babcie ramię w ramię z protestującymi

Strajk kobiet. "Nikt nie da Wam w prezencie żadnego prawa wyboru"

"Jeśli Wy, młode kobiety, nie zawalczycie o siebie to nikt nie da Wam w prezencie żadnego prawa wyboru. Ja to wiem od dawna, nawet wówczas, gdy Was nie było obok mnie na ulicznym proteście. Polskie Babcie mimo, że są „stare” bardzo Was wspierają, bo jesteście naszymi córkami i wnuczkami, bo jesteśmy ludźmi ceniącymi wolność i prawo do wyboru, bo mamy ogromne pokłady empatii i potrafimy współodczuwać, bo wiemy co to jest trud ciąży, porodu i wychowania dziecka" - czytamy we wpisie Piotrowskiej.