Strajk kobiet. Polski PEN Club ostrzega przed eskalacją przemocy

Strajk kobiet. Władza "przekupiła" policję podwyżkami? Ekspert mówi wprost

Przedstawiciele PEN Clubu domagają się "pociągnięcia do odpowiedzialności tych funkcjonariuszy, którzy dopuścili się bezprawnego pod każdym względem użycia siły wobec demonstrujących i zatrzymanych, oraz ukarania ich zwierzchników". "Niedopuszczalne jest wykorzystanie policji państwowej oraz innych organizacji zbrojnych jako narzędzia partyjnej polityki. Niedopuszczalne jest użycie przeciw bezbronnym demonstrantom zamaskowanych prowokatorów z formacji policyjnych i z bojówek paramilitarnych. Wzywanie do ich użycia w imię obrony rzekomo zagrożonych wartości narodowych czy religijnych - to nawoływanie do zbrodni" - oceniają przedstawiciele PEN Clubu.