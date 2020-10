Strajk kobiet. Minister edukacji: to będzie prowadzić do tragedii

- Przed tygodniem byliśmy na poziomie zachorowań kilka tysięcy mniej, potem zaczęły się protesty. Takie zachowania prowadzą do tragedii, wzrostu zachorowań na COVID-19. Niektórzy rektorzy de facto zachęcają do udziału w protestach to trzeba nazwać nieodpowiedzialnością - zaznaczył szef resortu.

- Rozmawiałem wczoraj z rektorami, naprawdę co do jednego byliśmy zgodni: nie możemy podejmować decyzji, które podgrzewają to, co się dzieje i powodują potężne zagrożenie pandemiczne - podkreślił. Stwierdził, że za kilka dni będzie potężny negatywny efekt tego, co się dzieje dzisiaj.