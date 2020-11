Strajk Kobiet. Groził protestującym bronią. Parafianie nie chcą księdza

O księdzu Piotrze Siołkowskim dowiedziała się cała Polska, kiedy wygrażał bronią protestującym podczas Strajku Kobiet w Czernikowie (woj. kujawsko-pomorskie). Ksiądz miał zostać przeniesiony do innej miejscowości, jednak tamtejsi parafianie się na to nie zgadzają.

Siołkowski miał trafić do Karczewa nieopodal Golubia-Dobrzynia. Kiedy tamtejsi parafianie dowiedzieli się, że do ich kościoła ma trafić ksiądz, który groził bronią protestującym w Czernikowie, podnieśli bunt. Ksiądz, na którym ciążą prokuratorskie zarzuty miał zostać nowym proboszczem karczewskiej parafii.

Wierni w ramach protestu przeciwko decyzji diecezji przyszli na pierwszą mszę świętą Siołkowskiego w Karczewie tylko po to, by zaprotestować przeciwko jego nominacji na proboszcza. Parafianie w geście sprzeciwu opuścili mury kościoła tuż po rozpoczęciu mszy. Ich zdaniem proboszczem powinien zostać wikary zmarłego niedawno proboszcza ks. Janusza Gozdalika, ks. Paweł Szudzik. Wierni zamierzają wybrać się w tej sprawie do biskupa włocławskiego Wiesława Meringa

Parafianie zamierzą pojechać do Włocławka w poniedziałek 16 listopada. Będą osobiście domagać się zmiany decyzji ws. ks. Siołkowskiego i uczynienia proboszczem ks. Szudzika.

- Gdyby miał trochę honoru, to by poczekał na wyrok i by się nie pchał na funkcję proboszcza - powiedzieli oburzeni wierni w rozmowie z serwisem naszemiasto.pl

Strajk Kobiet. Na protestujących z bronią

Ksiądz Siołkowski, który był proboszczem parafii w Czernikowie został pozbawiony swojej parafii po tym 28 października groził bronią protestującym po decyzji Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej ws. aborcji. Kapłan nie reagował też na polecenia obecnej na miejscu policji. Księdzu postawiono zarzuty za które grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.

Po tej sytuacji diecezja włocławska podjęła decyzję o zawieszeniu księdza w funkcji proboszcza. Fakt, że ma przejąć parafię w Karczewie wzbudził bardzo duże oburzenie, ale także zaskoczenie, ponieważ wiadomość ta dotarła do parafian dopiero w sobotę, co nie pozwoliło im na ustosunkowanie się do decyzji diecezjalnej.

Źródło: naszemiasto.pl