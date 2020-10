Strajk Kobiet. Czarnek o protestach: "Zachowania satanistyczne"

Przemysław Czarnek był gościem PR24. Rozmowa podczas audycji radiowej dotyczyła głównie protestów organizowanych na terenie całego kraju przez Strajk Kobiet . Trudno się temu dziwić. W piątek na ulice Warszawy i innych miast wyszły setki tysięcy demonstrantów. Był to jeden z największych protestów w historii III RP.

Protest dotyczy decyzji Trybunału Konstytucyjnego , który zdecydował o tym, że przesłanka dopuszczająca aborcję ze względu na uszkodzenie płodu jest niekonstytucyjna, a co za tym idzie nielegalna. Przemysław Czarnek powiedział w PR24, że nie chce tworzyć generalizujących opisów protestujących, ale wyróżnił ich motywacje.

- Na ulice wychodzą tacy, co po prostu wyrażają niezadowolenie z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego; ludzie, których celem jest tylko i wyłącznie obalenie rządu oraz rewolucjoniści lewaccy, którzy wyczuli moment do wzniecania buntu - skomentował.

Strajk Kobiet. Czarnek będzie dyscyplinował rektorów?

Przemysław Czarnek, będący także ministrem szkolnictwa wyższego, odniósł się do zachowania rektorów jawnie wspierających protest. - Mamy 15 rektorów uczelni wyższych, którzy absolutnie nieodpowiedzialnie, poprzez ustanawianie godzin rektorskich, zachęcają studentów do uczestnictwa w manifestacjach, a to wszystko w szczycie pandemii koronawirusa - powiedział minister.