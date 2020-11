Strajk Kobiet. Burza wokół zatrzymania dziennikarki. Rzecznik rządu odpowiada

"Już jestem w domu. Dziś została przekroczona kolejna granica" - pisze Agata Grzybowska na swoim profilu na Facebooku . Dalej tłumaczy, że podczas wykonywania swojej pracy, "fotografując protest przed Ministerstwem Edukacji Narodowej, została zaatakowana przez policjanta" za to, że błysnęła lampą aparatu fotograficznego robiąc zdjęcie policjantowi. Według policji natomiast zaatakowała funkcjonariusza.

- Nie wiem, jak wyglądała sytuacja na miejscu. To wymaga wyjaśnienia. (...) Pytanie brzmi, co się działo wcześniej. Legitymacja poselska czy inna legitymacja nie są legitymacjami, które pozwalają łamać prawo, trzeba poczekać na wyjaśnienie - powiedział w programie "Kwadrans polityczny" rzecznik rządu Piotr Mueller.

Nowe obostrzenia. Komentarz rzecznika rządu

Mueller odniósł się także do informacji o obostrzeniach. - Do przynajmniej połowy stycznia będą zamknięte hotele, pensjonaty i pewnie restauracje, bo nie wydaje się, byśmy zeszli poniżej 9 tys zachorowań. Natomiast wydaje się, że same wyciągi zostaną otwarte - mówił w TVP Mueller. Podkreślił jednak, że będą z nich jednak korzystać ci, którzy mieszkają blisko, bo baza noclegowa nadal będzie zamknięta. - Myślę, że zakończy się takim kompromisem - dodał.