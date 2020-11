Strajk Kobiet. Bp Mering uderza w protestujących

Do wydarzeń związanych ze Strajkiem Kobiet oraz epidemią koronawirusa nawiązał biskup włocławski Wiesław Mering. Hierarcha wystosował list do kapłanów i wiernych w swojej diecezji.

Strajk Kobiet. Bp Mering: Próbują przeorać nasze sumienia

W liście opublikowanym na stronie diecezji włocławskiej biskup zaapelował do wiernych, by bronili kościołów i symboli przed agresją ze strony uczestników Strajku Kobiet. "To one są dumą miast i wsi; ich ozdobą i dosłownie miejscami świętymi" - zaznaczył bp Mering.