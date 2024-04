"Straciliśmy pół roku". Ukraiński ekspert o pomocy z USA

- Straciliśmy blisko pół roku, to były bardzo krytyczne dla Ukrainy dni, miesiące. Najważniejsze jest to, by ta pomoc jak najszybciej nadeszła, by nie było zwłoki - mówi Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego z kijowskiego Centrum Razumkowa. Jego zdaniem Ukrainie brakuje obrony przeciwlotniczej, a Rosja to skutecznie wykorzystuje.