Stowarzyszenie związane z politykami PiS. Minister ujawniła kwoty dotacji

Na co dzień Wróblewska jest dyrektorem Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich podlegającego pod marszałka z PiS. To on powołał ją, mimo iż nie wygrała konkursu. Według oświadczenia majątkowego za 2022 r., zarobiła na umowach o pracę, zleceniach i za zasiadanie w radzie nadzorczej blisko 400 tys. zł.