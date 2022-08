Stosujesz bezpieczne hasła? Sprawdź, jakie zagrożenia czyhają w internecie

Tyle w teorii. A jak w praktyce wygląda nasza wiedza o zagrożeniach w sieci? Jak wynika z przeprowadzonego w czerwcu przez Stowarzyszenie Absolwentów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego badania "Cyberprzestępczość – świadomość, lęk, przeciwdziałanie", trzy czwarte Polaków (74,2 proc.) wie, jak bezpiecznie korzystać z internetu. To wzrost o 6,4 proc. w porównaniu do badania sprzed roku. Zwiększyła się też – i to zdecydowanie – liczba osób uważających, że cyberprzestępcy są dla nich zagrożeniem (z 30,9 proc. do 56,4 proc.).